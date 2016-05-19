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    Клопп: «Мы вернемся»

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился впечатлениям после поражения в финале Лиги Европы от «Севильи» (1:3).

    «Я несу ответственность за это выступление. Обещаю, что мы используем этот опыт и вернемся более сильными.

    Я не могу критиковать своих игроков. Никто на стадионе не верил в нас. Я думал, что мы сможем переломить ход игры, но этого оказалось недостаточно.

    Я думаю, что мы должны использовать время, которое будет у нас из-за непопадания в Лигу чемпионов. Дело не в численности состава, а в том, чтобы потратить время на тренировки, которые сделают нас лучше.

    Мы сыграли на 50–60% от своих обычных возможностей и должны принять этот факт. Мы вернемся», – сказал Клопп.

    Источник: BBC

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    19.05.2016 01:29
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +2141

      diadushka 19 мая 2016, 13:02

      видимо, перед матчем терминатора пересматривал)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 19 мая 2016, 10:41

      Спасибо Ливеру, он в этом году превратил обычно пресный турнир ЛЕ в феерию получше чем в ЛЧ и очень жаль что в следующем году мы его на европейской арене не увидим.

      1
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 19 мая 2016, 09:46

      Верим!

      0
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 19 мая 2016, 09:18

      Удачи!Такую команду будем ждать!!!

      0
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      Рейтинг: +238

      Громит 19 мая 2016, 01:41

      Ждем, Юрген!

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