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    Лига Европы. «Севилья» одержала волевую победу над «Ливерпулем» и стала обладателем трофея

    В финальном матче Лиги Европы «Севилья» оказалась сильнее «Ливерпуля» – 3:1. На гол Даниэля Старриджа подопечные Унаи Эмери ответили точным ударом Кевина Гамейро и дублем Коке.

    Лига Европы. Плей-офф. Финал

    Ливерпуль (Англия) – Севилья (Испания) – 1:3 (1:0) Текстовый онлайн матча

    Голы: 1:0 Старридж, 35; 1:1 – Гамейро, 46; 1:2 – Коке, 64; 1:3 – Коке, 70.

    Ливерпуль: Миньоле, Клайн, Туре (Бентеке, 82), Ловрен, Морено, Джан, Милнер, Лаллана (Аллен, 71), Фирмино (Ориги, 68), Коутиньо, Старридж.

    Севилья: Сория, Рами (Колоджейчак, 75), Крыховяк, Каррисо, Гамейро (Иборра, 89), Н'Зонзи, Эскудеро, Банега (Кристофоро, 90+3), Витоло, Коке, Мариано.

    Предупреждения: Ловрен, 30; Витоло, 55; Банега, 57; Ориги, 70; Рами, 76; Мариано, 84.

    Судья: Йонас Эрикссон.

    Источник: Бомбардир.ру

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    18.05.2016 23:37
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    Комментарии24
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      Рейтинг: +6979

      1bear 19 мая 2016, 14:42

      ...жаль..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +824

      dzhanavar 19 мая 2016, 14:41

      Жаль

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 19 мая 2016, 09:28

      А в Сан-Себастьяне небольшой праздник)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1362

      STAFOR13 19 мая 2016, 02:26

      ппц

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +746

      MU-fanatic 19 мая 2016, 02:26

      в очередной раз посрамили английский футбол(

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 19 мая 2016, 00:32

      При Роджерсе такого не было... Ливерпуль всегда попадал в еврокубки... При Клоппе хоть и сыграли в 2 финалах, но толку минимум... И остался Ливерпуль с носом... Ни ЛЧ, ни даже ЛЕ... И, спрашивается чем объективно Клопп лучше Роджерса?

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: -161

      narkozanos 19 мая 2016, 00:18

      Судейство дешёвое фуфло,запороли матч и слили англичан

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 19 мая 2016, 00:12

      Надеюсь Севильи с жеребьёвкой повезёт,а то попали в группу смерти и ели выбрались оттуда последний раз)))

      0
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 19 мая 2016, 00:10

      Фантастика...обычно команда Клоппа переворачивала матчи с ног на голову,а тут гениальный Эмери всё перевернул)))Бывает и так!Это футбол и это всегда интересно)

      2
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      Рейтинг: +62

      Pizarro 19 мая 2016, 00:07

      Смотрите кто не верил и кто не рассмотрел!!!
      Федун кусает локти, Дзюба - обалдел!!
      Не все решают бабки, газ и нефть - пардон!!!
      КРАСАВЧИК "ТРЕНЕРИЩЕ", "СЕВИЛЬЯ" -ЧЕМПИОН!!!

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