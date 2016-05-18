Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Автогол Смоллинга в добавленное время лишил Де Хеа «Золотой перчатки»

    В матче 38-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» обыграл «Борнмут» со счетом 3:1. Единственный гол «Борнмута» забил защитник манкунианцев Крис Смоллинг в свои ворота на третьей добавленной минуте второго тайма.

    Таким образом, вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа лишился возможности разделить с Петром Чехом «Золотую перчатку АПЛ» – приз, который получает голкипер, отыгравший больше других матчей на ноль.

    Перед этой встречей у Де Хеа было 15 «сухих» игр – на одну меньше, чем у Чеха.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    18.05.2016 00:11
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +178

      Zenit & MU 18 мая 2016, 11:27

      да уж - не повезло!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 18 мая 2016, 00:51

      Вот это подстава , так подстава

      6
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11