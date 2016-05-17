Черышев благополучно перенес операцию

Полузащитник «Валенсии» Денис Черышев на своей странице в Instagram сообщил, что успешно перенес операцию. Напомним, футболист травмировался в матче 36-го тура Примеры против «Вильярреала» (0:2), из-чего пропустил остаток сезона и не поедет на Евро.

«Слава Богу, все вышло благополучно. Уже думаю о восстановлении. Всем спасибо за хорошие пожелания и теплые слова. Хотелось тоже поблагодарить доктора Ораву за его доступность и желание помочь. Скоро вернусь и буду еще сильнее», – написал Черышев.