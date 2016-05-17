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    Лемос: «Лас-Пальмас» сказал, что не будет мешать моему переходу в «Барселону»

    Защитник «Лас-Пальмаса» Маурисио Лемос прокомментировал информацию о том, что им интересуется «Барселона».

    «Я горжусь тем, что обо мне ходят такие слухи, ведь я только два года назад дебютировал в качестве защитника.

    Мой план состоит в том, чтобы остаться, но если новости о «Барселоне» правдивы, то я не знаю, что может произойти. «Лас-Пальмас» сказал, что не будет мешать моему переходу», – отметил Лемос.

    Ранее сообщалось, что «Барселона» готова заплатить за бывшего игрока «Рубина» четыре миллиона евро.

    Источник: Twitter

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    17.05.2016 21:17
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