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    Виллаш-Боаш: «ЦСКА был самым трудным соперником»

    Главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш рассказал о самых запоминающихся моментах уходящего сезона 2015/16.

    «Кто из соперников в РФПЛ был самым сложным? 5:2 против «Спартака» — эту игру я точно запомню. 2:1 против ЦСКА в прошлом году — тоже сильные эмоции. Победа над «Валенсией» на выезде, поскольку это был непростой момент. «Локомотив», после которого мы официально стали чемпионами, — знаете, другая форма, появление звезды над стрелкой. Это были приятные моменты.

    Нам всегда нелегко было играть в Чечне, хотя матч этого сезона — абсурд, такого не должно было происходить. Но, наверное, самый сложный соперник — ЦСКА. Наш прямой конкурент. Он всегда создавал нам проблемы. Да, при мне мы не проигрывали ему, но это давалось большой ценой», – сказал Виллаш-Боаш.

    Источник: ФК «Зенит»

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    17.05.2016 15:07
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +300

      Zeff 18 мая 2016, 01:41

      ЦСКА Зениту не соперник. А купленные победы скажутся.
      ЦСКА побьёт антирекорд Спартака в группе ЛЧ.

      0
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 17 мая 2016, 18:06

      Твой конкурент Краснодар и Спартак. А цска и Ростов конкуренты друг другу

      1
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      Рейтинг: +628

      somn 17 мая 2016, 18:00

      Тупит Вилаш. С конями Зенит всегда успешно играет. Локо, Терек, Краснодар-вот с кем вымучиваем, или летим.

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