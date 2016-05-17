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    Раньери: «Варди разговаривает быстро и непонятно. Играет он так же»

    Главный тренер «Лестера» Клаудио Раньери рассказал от том, с кем из своих подопечных он хотел бы провести свободное от футбола время.

    «Я бы отдохнул с Варди, потому что он самый чудной. Он говорит так быстро, что я не могу его понять. Он говорит так же, как играет.

    Возможно, я бы также поужинал с Канте, потому что он никогда не разговаривает, так что это был бы хороший шанс побеседовать с ним и понять, что он думает.

    Я не могу выбрать только одного из своих игроков для похода в паб. Я должен взять их всех, иначе я потеряю раздевалку», – сказал Раньери.

    Также наставник заявил, что в качестве телохранителей выбрал бы Уэса Моргана и Марцина Василевски.

    «Во время одной выездной игры у меня были неприятности с тренером соперников. Перед матчем с этой командой на нашем стадионе я попросил Моргана и Василевски проводить меня на поле. Я бы выбрал их для драки».

    Источник: La Gazzetta dello Sport

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    17.05.2016 00:43
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +100

      Костя из Барселоны 17 мая 2016, 11:34

      Весело у них там)

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