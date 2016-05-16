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    Черчесов: «Хотели выиграть Кубок и положить туда золотые медали чемпионата»

    Главный тренер «Легии» Станислав Черчесов остался доволен результатами сезона своей команды. Напомним, что «Легия» выиграла чемпионский титул, а также взяла Кубок Польши.

    «Понятно, что нам сегодня обязательно нужно было выигрывать. Мы настраивались исключительно на победу. Мы заслуженно выиграли. Это был последний матч, поэтому моей задачей было сделать так, чтобы футболисты не перегорели.

    Комплименты футболистам. С первого дня совместной работы мы четко знали, чего хотим: выиграть Кубок и положить туда золотые медали чемпионата. Мне остается только поздравить игроков. Они были командой. Будем двигаться дальше», – заявил Черчесов.

    В заключительном матче плей-офф за 1 – 8-е места чемпионата Польши «Легия» обыграла «Погонью» со счетом 3:0.

    Источник: ФК «Легия»

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    16.05.2016 07:29
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +269

      Пчела 672 16 мая 2016, 12:40

      Саламыч)) максималист))

      0
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      Рейтинг: +161

      ARMEN13 16 мая 2016, 10:56

      СЛАВА СЛАВЕ!!!

      0
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      Рейтинг: +496

      firs04 16 мая 2016, 10:56

      молоток!!!

      0
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      Рейтинг: +891

      bolela_16 16 мая 2016, 10:42

      Поздравления и так держать!!!

      0
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      Рейтинг: +319

      семенчик 16 мая 2016, 10:33

      Ну что сказать молодец!

      0
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      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid 16 мая 2016, 09:24

      Что тут сказать - молодец Черчесов! Авось дорастет до какого-нибудь чемпионата из топ-5

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      Рейтинг: +929

      ДСА 16 мая 2016, 09:17

      В Польше Черчесов безоговорочно - ВЕЛИКИЙ !

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      Рейтинг: +364

      Simbirsk > ДСА 16 мая 2016, 09:47

      И не только. Он хорошо справлялся с работой и в других клубах

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      Рейтинг: +75

      RedWhiteFanS 16 мая 2016, 09:13

      Он везде наведет порядок.

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 16 мая 2016, 09:01

      Поздравляем с дублем!!!

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 16 мая 2016, 09:00

      Черчесова надо в Зенит он там точно наведет порядок или вообще все испортит но так как сейчас точно не должно быть играют по настроению через немогу

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