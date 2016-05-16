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    «Сандерленд» намерен подписать М'Вила на постоянной основе

    «Сандерленд» выразил желание заключить контракт на постоянной основе с хавбеком «Рубина» Янном М'Вила. Напомним, 25-летний игрок принадлежит казанцам, а нынешний сезон проводит в стане «черных котов» на правах аренды. Соглашение француза с российским клубом рассчитано до декабря текущего года.

    «Янн желает остаться, и мы в самом ближайшем будущем вступим с ним в переговоры. Будет нелегко, но мы приложим усилия. Контракт с М'Вила на постоянной основе – один из наших приоритетов», – приводит Sunderland Echo слова главного тренера «Сандерленда» Сэма Эллардайса.

    В этом чемпионате Англии М'Вила принял участие в 37-ми встречах, отметившись один голом и четырьмя результативными передачами.

    Источник: Бомбардир.ру

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    16.05.2016 00:31
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1362

      STAFOR13 16 мая 2016, 08:18

      норм

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +108

      sciline10 16 мая 2016, 02:11

      благо палка хоть где-то стрельнула, может рубин хоть деньги отобьёт)

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