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    ФНЛ. «Зенит-2» в остросюжетном матче вырвал победу у «Байкала», «Енисей» дома уступил «Соколу»

    Закончились два мачта 37-го тура ФНЛ. Красноярский «Енисей» на своем поле не справился с саратовским «Соколом», а «Зенит-2» в богатом на голы поединке переиграл иркутский «Байкал».

    Чемпионат России. ФНЛ. 37-й тур

    Енисей – Сокол – 0:1 (0:0)

    Гол: 0:1 – Столяренко, 61.

    Зенит-2 – Байкал – 4:3 (2:2)

    Голы: 0:1 – Богданов, 3; 1:1 – Шейдаев, 29 (с пенальти); 1:2 – Богданов, 29; 2:2 – Шейдаев, 34; 3:2 – Шейдаев, 52; 4:2 – Попов, 53; 4:3 – Карпухин, 65.

    Календарь ФНЛ

    Турнирная таблица ФНЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    15.05.2016 14:54
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +790

      denisov 15 мая 2016, 15:23

      без вратарей играли...)

      1:1 – Шейдаев, 29 (с пенальти); 1:2 – Богданов, 29;
      3:2 – Шейдаев, 52; 4:2 – Попов, 53;

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