ФНЛ. «Зенит-2» в остросюжетном матче вырвал победу у «Байкала», «Енисей» дома уступил «Соколу»

без вратарей играли...)
1:1 – Шейдаев, 29 (с пенальти); 1:2 – Богданов, 29;
3:2 – Шейдаев, 52; 4:2 – Попов, 53;
Закончились два мачта 37-го тура ФНЛ. Красноярский «Енисей» на своем поле не справился с саратовским «Соколом», а «Зенит-2» в богатом на голы поединке переиграл иркутский «Байкал».
Чемпионат России. ФНЛ. 37-й тур
Гол: 0:1 – Столяренко, 61.
Голы: 0:1 – Богданов, 3; 1:1 – Шейдаев, 29 (с пенальти); 1:2 – Богданов, 29; 2:2 – Шейдаев, 34; 3:2 – Шейдаев, 52; 4:2 – Попов, 53; 4:3 – Карпухин, 65.