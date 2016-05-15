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    Росицки проведет свой последний матч за «Арсенал» против «Астон Виллы»

    Игра 38-го тура английской Премьер-лиги против «Астон Виллы» станет последней для 35-летнего полузащитника Томаша Росицки в составе «Арсенала». Ближайшим летом контракт чеха с лондонским клубом подходит к концу и продлен не будет.

    В «Арсенал» Росицки перешел в 2006 году из дортмундской «Боруссии». В составе «канониров» футболист выиграл два Кубка Англии и один Суперкубок страны. Большую часть текущего сезона 35-летний хавбек пропустил из-за травм и принял участие лишь в одной встрече. В общей сложности чех провел за «Арсенал» 246 матчей, забил 28 голов и отметился 22 результативными передачами.

    Источник: Instagram

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    15.05.2016 13:44
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +47

      Ruludo 15 мая 2016, 14:15

      В локо давай, все равно щас лучшим будешь.

      1
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      Рейтинг: +249

      Alek7183 > Ruludo 15 мая 2016, 16:16

      Скорее завершит совсем.

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