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    Фабрегас готов перейти в «Реал»

    Начинает проясняться ситуация вокруг полузащитника «Челси» Сеска Фабрегаса, который недавно сделал заявление, что он готов вернуться в испанскую лигу, но при этом футболист исключил переход в «Барселону».

    Сообщается, что Фабрегас стал доступен для перехода в мадридский «Реал», президентом которого является давний поклонник таланта футболиста Флорентино Перес.

    Напомним, что Фабрегас является воспитанником «Барселоны», он родился в Каталонии и выступал за сборную этого автономного региона Испании.

    Источник: Goal.com

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    15.05.2016 11:19
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    Комментарии14
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    • ...
      Рейтинг: +64

      ari-_uri_94 15 мая 2016, 15:14

      Вот так вот новость

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +42

      Дима97 15 мая 2016, 14:04

      фууу....я буду разочарован

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +62

      jinhae 15 мая 2016, 14:00

      зачем там есть модрич и кросс, которые моложе. имхо утка

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +104

      RUPRICHT 15 мая 2016, 13:46

      РЕАЛ ХОРОШО А ЧЕЛСИ ЛУЧШЕ!!!!!ВЫБОР ФАБРЕГАСА!!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +73

      тигр 102 15 мая 2016, 13:39

      предатель

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17

      RyAn22 15 мая 2016, 13:22

      шлюха, хоть и талантливый

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -5

      Егориус 15 мая 2016, 13:05

      предатель

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1588

      koli4ka 15 мая 2016, 12:51

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      в первом же классико патриот-каталунец жора пике разорвёт,растопчет эту секси прости...утку, мало не покажется...

      -4
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    • ...
      Рейтинг: +201

      DoNAld DUc 15 мая 2016, 12:41

      Фабрегас готов перейти в «Реал» да только его там ни кто не ждёт

      1
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      Рейтинг: +40

      Aiur 15 мая 2016, 12:29

      было бы интересно посмотреть на него)

      0
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