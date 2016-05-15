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    Спаллетти: «Сегодня мои игроки вновь показали, что у них нет характера»

    Главный тренер «Ромы» Лучано Спаллетти объяснил, почему его команда так и не смогла обойти «Наполи» в турнирной таблице Серии А.

    «Даже если бы мы набрали очков больше «Наполи» во второй половине сезона, они фантастически играли и могли немного расслабиться, потому что разрыв был огромный. Но стоило нам его сократить, они снова добавляли оборотов.

    Сегодня мои игроки вновь показали, что у них нет характера, ведь они не реализовали 10-12 голевых моментов. Нельзя играть подобным образом на таком уровне.

    Если бы у нас был игрок в атаке, который забивает голы, оказывает прессинг на соперника и играет на команду... Гонсало Игуаин? Это был бы совсем другой вопрос!», — заключил Спаллетти.

    Источник: Football Italia

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    15.05.2016 06:23
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +64

      LaMagica 16 мая 2016, 22:39

      более убогий перевод сложно придумать

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      Рейтинг: +345

      Наварх 15 мая 2016, 14:13

      Странная критика со стороны главного тренера на финише сезона с неплохим результатом. Это, скорее всего, относится к ситуации с Тотти, ведь Спаллетти ставил ультиматум, теперь нарывается под разрыв контракта, намекая на несостоятельность нападающих (Тотти кстати нападающий). Тем самым сглаживая свой ультиматум - "либо я либо Тотти". Результативность Ромы более 2 мячей за матч и они лучшее по кол-ву забитых мячей в сезоне. Если говорить о конкретном промежутке времени с тех пор как Спаллетти возглавил команду, то они проиграли всего раз и то в самом начале как Спаллетти вернулся, и именно Ювентусу, который был на ходу. Думаю, что следующий сезон будет более положительным. Самое главное меньше конфликтов внутри команды!

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      Рейтинг: +39

      Andrei1984 15 мая 2016, 13:10

      Он правильно все говорит!

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 15 мая 2016, 09:56

      опять Спаллетти нарывается на конфликт в команде

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