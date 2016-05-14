Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Гризманн не горит желанием переходить в «ПСЖ»

    Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн не намерен менять клубную прописку. На игрока претендует «ПСЖ», который готов заплатить за француза требуемую сумму отступных в размере 80-ти миллионов евро, однако сам форвард не горит желанием покидать мадридский клуб.

    Сообщается, что даже если «матрасники» все-таки решат расстаться с Гризманном, то предложение парижского клуба не будет для них приоритетным.

    В текущем розыгрыше Примеры 25-летний футболист записал на свой счет 21 забитый мяч и пять голевых передач в 37-ми матчах.

    Источник: Le Parisien

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    14.05.2016 16:28
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +83

      Red-White Sakhalin 16 мая 2016, 11:39

      Молодец, зачем менять клуб, когда дела идут и так хорошо..

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11