Слимани вместо «Лестера» может оказаться в «Тоттенхэме»

Нападающий «Спортинга» Ислам Слимани может продолжить карьеру в «Тоттенхэме». Напомним, на днях появилась информация, что алжирец близок к переходу в «Лестер», однако, как сообщает источник, «шпоры» собираются перехватить 27-летнего футболиста «львов» у новоиспеченного чемпиона Англии.

Слимани уже долгое время входит в сферу интересов «Тоттенхэма», который готов заплатить отступные за игрока, составляющие 30 миллионов евро. В текущем сезоне форвард забил 26 голов в 31-м поединке чемпионата Португалии.