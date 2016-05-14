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    «Эвертон» намерен пригласить де Бура на пост главного тренера

    «Эвертон» рассматривает Франка де Бура в качестве основного кандидата на пост главного тренера клуба. Вчера руководители «ирисок» вступили в переговоры с агентом Гвидо Альбергсом, представляющим интересы голландского специалиста, который также проявляет интерес к сотрудничеству с ливерпульским клубом.

    Отмечается, что самой главной целью «Эвертона» по-прежнему является наставник «Саутгемптона» Рональд Куман, который уже обозначил позицию относительно своего будущего: голландец намерен продолжить работу со «святыми».

    Источник: Daily Mail

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    14.05.2016 13:17
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