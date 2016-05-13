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    Зинин: «У Карпина неимоверная сила духа»

    Глава агентства стратегического консалтинга и трансферных решений Алексей Зинин рассказал о том, как он относится к наставнику «Торпедо» Валерию Карпину.

    – Самая живописная история с другим Валерием Георгиевичем – Карпиным?

    – Осень 2000-го, отборочный матч чемпионата мира, сборная России играла в Швейцарии. За 90 минут Карпин всю бровку перепахал. Рывок за рывком. Люди в шоке: четвертый десяток человеку, а ему так легко все дается. Только никто не видел, что потом в раздевалке Валерию стало плохо, выворачивало наизнанку. Доктор Васильков откачивал.

    – Оклемался?

    – Да. Сходил в душ, начал медленно одеваться, шутить – в том числе над собой. Надушился дорогим парфюмом, причесался. Отправился в микст-зону, с фирменной улыбкой ответил на вопросы журналистов. Глядя на Карпина, невозможно было поверить, что полчаса назад человек лежал пластом. Потом бодрячком дошел до автобуса – и лишь когда скрылся от посторонних глаз, рухнул в кресло. Сила духа неимоверная!

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    13.05.2016 08:13
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 13 мая 2016, 10:45

      Думаю что у этого тренера еще впереди его звездный час.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +55

      против коблабоашей 13 мая 2016, 09:31

      до сих пор считаю, что Спартак ошибся, уволив Карпина. вернее федун ошибся...

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