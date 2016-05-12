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  • Менса: «За победу над «Рубином» сражались с первой до последней минуты»

Менса: «За победу над «Рубином» сражались с первой до последней минуты»

12 мая 2016, 10:26
1

Защитник «Анжи» Джонатан Менса считает, что единение игроков всей команды помогло одержать важную победу в Казани над местным «Рубином» (2:1).

– Мы за эту победу сражались с первой до последней минуты. Все игроки были едины и сосредоточены, в том числе и те, кто остался на скамейке.

– Вы вышли в стартовом составе после некоторой паузы. Сразу влились в игру или понадобилось какое-то время, чтобы почувствовать партнеров?

– Особых трудностей в «подстройке» под партнеров и участии в командной игре я не испытал. Хоть и, действительно, вышел в матче чемпионата впервые после некоторого перерыва. Но я же тренируюсь с командой, наблюдаю за официальными матчами и знаю, что от меня требуется. Защищались мы дружно, и это было именно то, что требовалось.

– На чем главный тренер сделал акцент перед этим матчем, на какие детали в игре «Рубина» обратил ваше внимание?

– Прежде всего на то, что казанцы очень часто используют навесы. И задачей было не допустить эти навесы, чтобы снизить остроту у наших ворот. По-моему, мы с этим неплохо справились. Также важно было подбирать отскоки. Что тоже нам удалось.

– В предстоящем матче с «Мордовией» очень многое для «Анжи» на кону. Как в этих условиях не «перегореть», выйти на матч сосредоточенными, но без излишнего груза ответственности как помехи?

– Думаю, нам не нужно перегружать себя мыслями о чрезмерной ответственности. Потому что ни к чему хорошему это не приведет. Сейчас нам надо в первую очередь восстановиться. Потом начать готовиться к поединку, смотреть видео матчей соперника, изучать его игру. А уже выйдя на матч, выложиться полностью, без остатка, чтобы валиться с ног после игры; нужно быть неутомимыми и безжалостными к сопернику. Потому что нам эта победа очень нужна.

Источник: ФК «Анжи»
Россия. Премьер-лига Россия Анжи Рубин Менса Джонатан
Комментарии (1)
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УРДАН
1463040984
удачи Анжи
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