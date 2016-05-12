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    Асенсио получит шанс закрепиться в «Реале»

    Полузащитник «Эспаньола» Марко Асенсио, права на которого принадлежат «Реалу», в летнее межсезонье получит шанс закрепиться в мадридском клубе. Главный тренер «галактикос» Зинедин Зидан готов взять 20-летнего футболиста в предсезонное турне команды по США, по окончании которого будет принято решение о будущем Асенсио.

    Известно, что Асенсио интересен «Севильи», «Валенсии» и «Вильярреалу», которые готовы арендовать его. «Эспаньол» также готов продлить арендное соглашение.

    Марко провел в текущем сезоне 33 матча в чемпионате Испании. В них он забил два гола и отдал 12 результативных передач. По данным Transfermarkt, трансферная сумма за футболиста оценивается в 8 миллионов евро.

    Источник: Mundodeportivo

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    12.05.2016 07:51
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +6

      Vano1992 12 мая 2016, 18:01

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