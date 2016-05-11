Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Асхабадзе: «Насколько я знаю, в «Зените» Дзюба получает больше трех миллионов»

    Бывший генеральный директор «Спартака» Роман Асхабадзе рассказал о переходе Артема Дзюбы в «Зенит».

    – Насколько я помню, мы с ним нормально попрощались, обсуждая его возможное продление. Артем тогда довольно откровенно говорил обо всем. И мне лично ни в одном разговоре, да и в общении с другими он не называл каких-то людей, которых он «никогда не простит».

    – В «Зените» он получает около трех миллионов евро в год. «Спартак» был не готов платить ему такую зарплату?

    – Я не знаю, это все инсайды. Насколько я знаю, Артем получает больше трех миллионов. «Спартак» не был готов платить деньги до определенной цифры, скажем так.

    – А что за цифра?

    – Не буду говорить.

    – В 2013 году становится понятно, что Дзюба не вписывается в тактику Карпина. Его отпускают в «Ростов», где он раскрывается и играет просто блистательно. Когда отпускали, до конца контракта оставалось два года. И в таких случаях 99 менеджеров из 100 продлили бы с ним соглашение. Почему вы этого не сделали?

    – Если игрок не хочет что-то делать, его никогда не заставишь. Ни переходить в клуб, ни продлевать контракт, ни оставаться. Потому что игрок не хочет. Разговор о продлении был, но слова Артема были следующими: «Я уйду в аренду, вернусь – тогда посмотрим». Мы понимали, что это риск. Но держать его на скамейке и не отпускать? Зачем? Чтобы говорили, что клуб издевается над игроками?

    – Говорят, что вы и Валерий Карпин не продлили контракт с Дзюбой намеренно. Чтобы потом он ушел бесплатно, и, возможно, вам за это была бы какая-то выгода.

    – Стрелять я за такие слухи никого не буду. Это полная чушь. При чем здесь Валерий Карпин, если он уже ушел? Переговоры с Дзюбой велись при моем участии со стороны совета директоров и самого Федуна. И никакого Карпина в этой ситуации уж точно не было, поверьте, – сказал Асхабадзе в эфире передачи «Культ Тура».

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    11.05.2016 23:02
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +517

      Виталий1 12 мая 2016, 07:06

      Ненавижу мужиков-сплетников. А ещё больше ненавижу убожества, особенно среди любителей желтой прессы, считающие чужие деньги.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ > Виталий1 12 мая 2016, 08:34

      Вся страна ненавидит газовую выскочку и чо?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +779

      mgordeev 12 мая 2016, 01:52

      Асхабадзе очень хороший менеджер. Я бы доверил ему кправлять своими деньгами, например. Но у Артемки же своя правда - злой Карпин не давал играть и плохо тренировал Артемку.

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +29

      ZyryanovAV 11 мая 2016, 23:53

      А Кержаков со своей зарплаты детям-инвалидам помогает, а Дзюба что... с Кокориным и Смоловым пропивает?

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11