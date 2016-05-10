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    Фалькао возвращается в «Монако»

    Нападающий «Монако» Радамель Фалькао, который был отдан в аренду «Челси», в следующем сезоне будет выступать во Франции.

    «Монако» заплатил большие деньги за меня, и я хочу отплатить клубу за это доверие. Они хотят, чтобы я вернулся на следующий сезон. Мне необходимо игровое время.

    «Монако» хочет посмотреть на мою игру, после чего будет сделан вывод. Сейчас же все идет к тому, что я буду выступать за эту команду в следующем сезоне», – приводит слова Фалькао TyC Sports.

    В текущем сезоне Фалькао провел в составе «Челси» 10 матчей, в которых отметился одним забитым голом. По данным Transfermarkt, сумма трансфера футболиста оценивается в 23 миллиона евро.

    Источник: Бомбардир.ру

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    10.05.2016 12:45
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +64

      Karanit 12 мая 2016, 09:22

      В пару к Ваньке Лаву

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +14

      dm91 11 мая 2016, 13:08

      Наелся футбола Фалькао!следующая остановка - в Китай

      0
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      Рейтинг: +116

      CSKA75875 10 мая 2016, 17:57

      Ребята, объясните почему он уходит в аренды?
      Он пришел в Монако за огромную сумму и играл за них довольно таки неплохо, а сейчас скитается по арендам.

      0
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      Рейтинг: +50

      roskaz > CSKA75875 10 мая 2016, 18:23

      Дело в лавандосе, он сейчас толком ничего не показывает а зарплату по контракту клуб ему обязан выплачивать, причём не малую, а так збагрели в аренду вместе с зарплатной ведомостью, ещё и в профите остались)))

      0
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      Рейтинг: +116

      CSKA75875 > roskaz 10 мая 2016, 19:10

      Спасибо за объяснение.
      Теперь все понял)

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      Рейтинг: +30

      ЦСКА 2015-2016 10 мая 2016, 16:12

      там он вырос там зарастет

      0
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      Рейтинг: +101

      hodyrev 10 мая 2016, 14:59

      В порту пора,и халк подтянется

      0
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      Рейтинг: +64

      ari-_uri_94 10 мая 2016, 14:30

      в монако он заиграет

      1
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      Рейтинг: +93

      RЕАLMADRID1902 10 мая 2016, 14:17

      Там Вест Хэм топ-форварда обещал купить и предлагают за кого то около 25 миллионов. Не за него ли?

      0
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      Рейтинг: +50

      roskaz > RЕАLMADRID1902 10 мая 2016, 18:13

      У них Тео Уолкотт на прицеле

      0
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      Рейтинг: +93

      RЕАLMADRID1902 10 мая 2016, 14:15

      Два года человек просто провалил, а стоит до сих пор 23 миллиона. 10 за него и то не факт что не много.

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      Рейтинг: +67

      artem27066 10 мая 2016, 14:04

      И потом опять в аренду осенью отдадут

      0
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      Рейтинг: +691

      Сергей Свояк 10 мая 2016, 13:31

      10 матчей? Ни одного не видел) Конечно это для него шанс сейчас. Вернуться,чтобы поправить дела. Желаю ему найти команду,которая реанимировала бы его карьеру. Игрок добротный ведь. Торрес снова нашёл себя,пусть и этот снова встанет на рельсы!

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