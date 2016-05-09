Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Кейн: «Хотим дать нашим фанатам повод для хвастовства и опередить «Арсенал» в таблице»

    Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн дал понять, что его команда намерена всеми силами добиться победы над «Ньюкаслом» в матче заключительного тура АПЛ.

    «Мы рассчитываем завершить этот сезон выше «Арсенала», поэтому третьем место в итоговой таблице стало бы для нас тяжелым ударом.

    Все в наших руках, необходимо лишь одержать победу над «Ньюкаслом». Конечно, мы уже не станем чемпионами, но можем впервые за долгое время дать нашим болельщикам повод для хвастовства», – отметил английский форвард.

    Источник: Foxsports.com

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    09.05.2016 16:42
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +12

      бса 10 мая 2016, 08:36

      Э петушок который всю жизнь на 4 месте,завидуй молча.Скоро Венгер уйдет будите ниже всего Лондона в таблице

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +81

      palik > бса 15 мая 2016, 17:50

      изучай историю! за 20 лет мы ниже четвертого не опускались...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +421

      LMI 9 мая 2016, 18:53

      Еще один дебелый петушок, раз на 20 лет претендующие на место выше нас

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11