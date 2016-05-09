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    Самедов: «Локомотив» ехал за победой, но пропустил на один мяч больше»

    Полузащитник «Локомотива» Александр Самедов прокомментировал поражение своей команды от «Ростова» (1:2) в матче 27-го тура.

    «Мы проиграли. Какой смысл искать положительные моменты? «Локомотив» ехал за тремя очками, но соперник забил на один мяч больше нас. В этом и кроется причина поражения.

    Перед матчем тренер говорил, что нужно аккуратнее и внимательнее сыграть первые пятнадцать минут, но получилось так, что мы все-таки пропустили. Не выполнили установку наставника. Никакой особой активности со стороны «Ростова» на первых минутах не было. Мы допустили ошибку. В принципе ожидали то, что увидели. Когда ты пропускаешь мяч от такой команды, как «Ростов», это, мягко говоря, не очень здорово», – сказал Самедов.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    09.05.2016 10:10
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +362

      sargassov 11 мая 2016, 10:07

      Староверы все еще едут в Ростов за победой, меж тем, оно в сезоне пока никому не удалось

      0
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 10 мая 2016, 10:05

      Слишком самоуверенные ребята, надо реально смотреть на соперника.

      0
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      Рейтинг: +419

      Тяп-Ляп. 9 мая 2016, 11:37

      Наивный чел,ехали за победой,а получили по мордам.

      0
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      Рейтинг: +1812

      Black Giz 9 мая 2016, 11:36

      Когда ты пропускаешь мяч от такой команды как Локомотив, то это, мягко говоря, не здорово.

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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > Black Giz 9 мая 2016, 14:13

      Ну он высокий ,наши не могли достать

      0
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      Рейтинг: +1812

      Black Giz > андрей андреев 10 мая 2016, 09:42

      Да это все понятно. Хотя Новосельцев проиграл позицию и оставил игрока позади себя. Я на высказывание Самедова. Такое впечатление будто Ростов в середине таблицы плетется.

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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 9 мая 2016, 10:49

      Не переживай,все ехали за тремя очками. И Зенит и Спартак И ЦСКА. Не вы первые,не вы последние.

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      Рейтинг: +128

      Arhadiavol 9 мая 2016, 10:23

      да под конец сезона у Локо постоянно проблемы...

      1
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