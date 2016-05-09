Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Блан второй раз подряд стал лучшим тренером Франции

    Главный тренер «ПСЖ» Лоран Блан второй раз подряд стал лучшим тренером сезона 2015/2016 во Франции. Столичные футболисты стали чемпионами страны, выиграли Суперкубок Франции. 21 мая парижане имеют шанс стать обладателями и Кубка Франции в случае победы в финале над «Марселем». Кроме этого, «ПСЖ» прошел в Лиге чемпионов до четвертьфинальной стадии, уступив «Манчестер Сити».

    Блан уже третий раз в своей карьере завоевывает этот титул. В 2008 году он впервые получил его, тренируя «Бордо».

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    09.05.2016 06:24
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +631

      pegas1276 9 мая 2016, 11:13

      красавчик, кто кроме тренера чемпионов)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1843

      Kulimen 9 мая 2016, 08:37

      Как неожиданно

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11