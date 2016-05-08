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    Диарра вошел в символическую сборную Лиги 1 по итогам нынешнего сезона

    Полузащитник «Марселя» Лассана Диарра вошел в символическую сборную Лиги 1 по итогам нынешнего сезона. Полный список игроков выглядит следующим образом:

    Вратарь: Стив Манданда («Марсель»).

    Защитники: Максвелл («ПСЖ»), Тиаго Силва («ПСЖ»), Давид Луис («ПСЖ»), Серж Орье («ПСЖ»).

    Полузащитники: Марко Верратти («ПСЖ»), Лассана Диарра («Марсель»), Блез Матюиди («ПСЖ»).

    Нападающие: Атем Бен Арфа («Ницца»), Златан Ибрагимович («ПСЖ»), Анхель Ди Мария («ПСЖ»).

    Источник: Twitter

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    08.05.2016 20:38
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +897

      loko-the_best 22 мая 2016, 00:31

      Игрок из 14-й команды Лиги в символической сборной - это как минимум удивительно)

      0
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      Рейтинг: +431

      Dimon013 13 мая 2016, 10:12

      Диарра красавчик! Так бы сидел в Локо и не получил бы вызов в сборную!))

      0
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      Рейтинг: +248

      KingRey21 8 мая 2016, 20:50

      Игроки ПСЖ-большая часть сборной лиги 1

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