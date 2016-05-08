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    Гризманн признан лучшим футболистом Франции, выступающим за ее пределами

    Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн завоевал звание лучшего игрока Франции, выступающего за ее пределами. В качестве приза 25-летнему форварду от Профсоюза футболистов и тренеров Франции будет вручена специальная статуэтка.

    В нынешнем розыгрыше Примеры на счету Гризманна 37 матчей, 21 гол и пять результативных передач. В Лиге чемпионов игрок футболист провел 12 поединков, отметившись семью забитыми мячами и одним голевым пасом.

    Источник: Twitter

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    08.05.2016 20:10
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +28

      Fdo Torres 10 мая 2016, 10:05

      Отличный сезон провёл

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +226

      LokoBars 9 мая 2016, 00:33

      Заслужил!

      0
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