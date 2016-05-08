Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Рыжиков: «Что адресовал своим защитникам во время опасных моментов у ворот? Нецензурные слова я им говорил»

    Голкипер «Рубина» Сергей Рыжиков поделился своими мыслями о ничьей с «Краснодаром» (1:1) в матче 27-го тура российской Премьер-лиги.

    — Что говорили защитникам во время опасных моментов у своих ворот?

    — Нецензурные слова я говорил. Эмоции у меня кипели, потому что первый тайм мы играли неплохо. В обороне правильно перемещались. Что случилось во втором тайме, рассмотрит тренерский штаб. Мы очень много ошибались позиционно.

    — Если бы нападающие соперника не прощали вас, то счет был бы крупнее.

    — Нет. Просто вратарь правильно занимал позицию (смеется).

    — Пресса обсуждала, что Крицюк своей ошибкой подписал себе приговор «не ехать на Евро», а вы наоборот увеличили свои шансы.

    — Это прерогатива главного тренера сборной, моя работа – играть, играть хорошо и добывать очки.

    — А как мотивацию находите?

    — Это моя любимая работа! Я люблю играть за «Рубин», тем более я один из старожилов в команде. Молодежь за мной тянется. Если я опущу руки, то кто тогда будет воевать?

    — Гекдениз, который отыграл сегодня 90 минут.

    — Великолепно, я и забыл уже, когда Карадениз играл 90 минут. Он старался.

    — В эпизоде с пропущенным голом вам не показалось, что игроки обороны немного не доиграли?

    — Там столько рикошетов было. Нормально. Я думаю, что результат 1:1 закономерен. Бывает и похуже. У нас какие-то отскоки, то с «Тереком», то с «Уфой», теперь с «Краснодаром». Так что работаем. Нужно удачу поворачивать к нам лицом

    Источник: ФК «Рубин»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    08.05.2016 16:37
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11