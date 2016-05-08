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    Бубнов: «Спартак» – фаворит дерби с «Динамо»

    Футбольный эксперт Александр Бубнов назвал «Спартак» фаворитом матча 27-го тура РФПЛ с «Динамо». По его мнению, красно-белые одержат победу в московском дерби со счетом 2:1.

    «Красно-белые после победы над «Локомотивом» теоретически еще могут побороться за пятое место, тогда как «Динамо» нужно отрываться от 13-го. У «Спартака» предпочтительнее группа атаки, а проблем в обороне хватает у каждого из оппонентов. В дерби может случиться всякое, но «Спартак», на мой взгляд, здесь является фаворитом», – сказал Бубнов.

    Источник: Sportbox.ru

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    08.05.2016 15:19
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +837

      eleng 8 мая 2016, 16:35

      Молчи лучше! Нет здесь фаворитов, есть команды от которых можно ждать чего угодно!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +213

      nik_59 8 мая 2016, 16:32

      Динамо- на выигрыш!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +338

      Sergej-74 8 мая 2016, 15:55

      поборемся

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 8 мая 2016, 15:44

      Спартак победит без разговоров.

      -1
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 8 мая 2016, 15:44

      Каркуша нос свой высунула.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: -32

      Spartak Moscow Official 8 мая 2016, 15:30

      Да я тоже Спартак фаворитом считаю. Ну какой нынешнее Динамо конкурент? Один Паша-дубина чего стоит: 19 матчей, 1 гол.
      Отдельно следует отметить гения бело- голубого менеджмента. За два года превратить команду, претендующую на второе место в г**но, это дорогого стоит!

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