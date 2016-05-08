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    Мамаев: «Гол Смолова из офсайда? А нам что делать?»

    Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев не понимает нападок в адрес своей команды из-за того, что в матче с «Рубином» нападающий «быков» Федор Смолов забил гол из офсайда.

    «Оба тайма получились примерно одинаковыми. Просто в первом тайме «Рубин» функционально еще выдерживал, а во втором они просели, и мы создавали больше моментов. Но мы пропустили совсем ненужный гол, что в итоге сказалось на результате.

    Конечно, мы рассчитывали сегодня на победу. С учетом того, что впереди еще игра с ЦСКА. Сейчас получается, что не все зависит от нас.

    Гол Смолова? Говорят, было «вне игры», но что сейчас сделаешь? Я сам момента еще не видел, но когда уходил с поля, слышал, как игроки «Рубина» и представители его административного штаба говорили, что был офсайд. А нам что делать? Гол засчитали», — заключил Мамаев.

    Источник: Р-Спорт

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    08.05.2016 08:03
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +215

      KKH 8 мая 2016, 16:22

      Посмотрите последний матч Химик Дзержинск Вот как надо было поступить, к сожалению ни одни команда из РФПЛ так не поступит

      0
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    • ...
      Рейтинг: +21

      Venya88 8 мая 2016, 10:22

      Игорь Нетто в матче с Уругваем после нечестного гола ,подошёл к судье и сказал об этом

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор > Venya88 8 мая 2016, 12:01

      Вот это и есть мужской поступок.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 8 мая 2016, 10:21

      Быть мужиками и публично признать победу Рубина.А так вы такие же тряпки как и игроки Ростова.

      -1
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      ...
      Рейтинг: +3681

      lordmrv > Диктор 8 мая 2016, 11:31

      команду мужиков назови в нашем чемпионате. одни признаться не могут, другие скулят как бабы.

      -2
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      ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор > lordmrv 8 мая 2016, 12:00

      Я что то не понял-мы сейчас говорим о Краснодаре? А тебя понесло в далекие края.Больше похоже на скулеж как ты сам и сказал-говори по факту.

      0
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      Рейтинг: +92

      Eighty 8 мая 2016, 09:20

      Хочу комментариев от Мутко и детектор лжи!

      2
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      Рейтинг: +847

      rubinovyi2 8 мая 2016, 08:15

      Ахаха!
      Что делать.....,радоваться,что отскочили!

      -1
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      Рейтинг: +58

      JokUr > rubinovyi2 8 мая 2016, 08:41

      Ну на деле еще очень спорный вопрос, кто отскочил =) благодари казанский огород

      2
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