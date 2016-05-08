Де Лает получил медали Чемпионшипа и АПЛ с «Мидлсбро» и «Лестером» в один день

Защитник «Лестера» Ричи Де Лает, с января выступающий на правах аренды за «Мидлсбро», получил медали сразу двух соревнований в один день.

В матче последнего тура Чемпионшипа «Мидлсбро» обеспечил себе выход в АПЛ, заняв второе место. Отпраздновав это событие и получив медаль Чемпионшипа, Де Лает отправился на стадион «Лестера», где несколькими часами позже получил золотую награду победителя АПЛ.

«Неплохой день», – прокомментировал эти события сам игрок на странице в твиттере.