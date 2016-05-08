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    Де Лает получил медали Чемпионшипа и АПЛ с «Мидлсбро» и «Лестером» в один день

    Защитник «Лестера» Ричи Де Лает, с января выступающий на правах аренды за «Мидлсбро», получил медали сразу двух соревнований в один день.

    В матче последнего тура Чемпионшипа «Мидлсбро» обеспечил себе выход в АПЛ, заняв второе место. Отпраздновав это событие и получив медаль Чемпионшипа, Де Лает отправился на стадион «Лестера», где несколькими часами позже получил золотую награду победителя АПЛ.

    «Неплохой день», – прокомментировал эти события сам игрок на странице в твиттере.

    Источник: Guardian.com

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    08.05.2016 01:44
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    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +1036

      овертайм 8 мая 2016, 09:03

      а где твоя медаль апл?)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +119

      nitto 8 мая 2016, 02:37

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      шкура

      -6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +108

      sciline10 8 мая 2016, 02:25

      читер)

      9
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