Де Лает получил медали Чемпионшипа и АПЛ с «Мидлсбро» и «Лестером» в один день

а где твоя медаль апл?)
Защитник «Лестера» Ричи Де Лает, с января выступающий на правах аренды за «Мидлсбро», получил медали сразу двух соревнований в один день.
В матче последнего тура Чемпионшипа «Мидлсбро» обеспечил себе выход в АПЛ, заняв второе место. Отпраздновав это событие и получив медаль Чемпионшипа, Де Лает отправился на стадион «Лестера», где несколькими часами позже получил золотую награду победителя АПЛ.
«Неплохой день», – прокомментировал эти события сам игрок на странице в твиттере.
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— ritchie de laet (@de_laet_r) 7 мая 2016 г.