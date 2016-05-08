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    АПЛ. «Манчестер Сити» поделил очки с «Арсеналом», «Ливерпуль» переиграл «Уотфорд»

    В поединке 37-го тура АПЛ «Ливерпуль» на своем поле разобрался с «Уотфордом». Два безответных мяча в ворота гостей отправили Джо Аллен и Роберто Фирмино. В другой встрече «Манчестер сити» на своем поле не смог удержать победу над «Арсеналом». На точные удары Серхио Агуэро и Кевина Де Брюйне, «канониры» ответили голами Оливье Жиру и Алексиса Санчеса.

    Чемпионат Англии. АПЛ. 37-й тур

    Ливерпуль – Уотфорд – 2:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Аллен, 35; 2:0 – Фирмино, 76.

    Манчестер Сити – Арсенал – 2:2 (1:1)

    Голы: 1:0 – Агуэро, 8; 1:1 – Жиру, 10; 2:1 - Де Брюйне, 51; 2:2 – Санчес, 68.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    08.05.2016 19:48
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +61

      Hiddink95 9 мая 2016, 11:24

      Теперь, если МЮ выиграет перенесённый матч, Гвардиола имеет полное право пристрелить Пеллегрини где-нибудь в тёмном переулке, ибо ЛЧ тогда "горожанам" не видать.

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      Рейтинг: +12

      Parighev 8 мая 2016, 20:49

      ливер вперед!!!

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