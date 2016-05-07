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    Гинер: «Возглавляя судейский корпус, я никогда бы не позорил имя своего прославленного отца»

    Президент ЦСКА Евгений Гинер прокомментировал слова члена комитета по этике РФС Андрея Созина, назвавшего высказывание Гинера о Валентине Иванове некорректным.

    «Я, к сожалению, не знаю, кто такой Созин и что он сделал для российского футбола. Не читаю, что пишут, не слушаю, что говорят после матча. Однако рано потеряв родителей, я четко знаю другое. Честь и совесть – в том, чтобы продолжать начатое твоими родными. Происходящее сейчас в российском судействе – настоящий беспредел. И я абсолютно уверен, что, возглавляя судейский корпус, никогда бы не позорил имя своего прославленного отца», – сказал Гинер.

    Источник: Бобсоккер

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    07.05.2016 20:47
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +2141

      diadushka 8 мая 2016, 14:11

      По результатам выступлений цска за последние годы (не по игре, а именно по результатам) можно уверенно сказать, что ты и так возглавляешь судейский корпус!
      Хоть бы молчал еврейский лицемеришка.....

      1
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      Рейтинг: +12321

      Вомбат 7 мая 2016, 22:40

      А Гинер позорит собственное имя и свой клуб двойной моралью. Да сегодня было исключение -судья не поставил 2 пенальти в пользу ЦСКА. Но статистика судейских ошибок по-прежнему в пользу ЦСКА, и эта команда по-прежнему опережает Зенит по этому показателю. Однако Гинер после соответствующих матчей молчит.

      0
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 7 мая 2016, 21:52

      Вот оно-ИСТИННОЕ ЛИЦО КОНЕЙ-ублюдок у руля и высказывания ублюдочные.

      -3
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      Рейтинг: +657

      RUSARM 7 мая 2016, 21:48

      Молодец Гинер,не в бровь,а в глаз!!!

      1
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 7 мая 2016, 21:19

      Возглавь!

      1
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