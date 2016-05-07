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    Соуза подтвердил, что не пойдет в «Зенит»

    Главный тренер «Фиорентины» Паулу Соуза подтвердил, что не намерен покидать свою должность по завершении сезона. Напомним, ранее СМИ распространили информацию, что португалец этим летом может сменить своего соотечественника Андре Виллаш-Боаша на посту наставника «Зенита».

    «Мы с руководством «Фиорентины» уже в который раз выразили взаимное желание продолжить сотрудничество. Я предпринимаю для этого все возможное и могу подтвердить, что не намерен оставлять занимаемую должность. Через неделю данная ситуация будет взята под контроль президентом «фиалок», – подчеркнул Соуза.

    Источник: Football Italia

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    07.05.2016 18:38
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +22761

      kotmyshka 7 мая 2016, 19:47

      А также он не пойдет в Баварию, Барселону и т.д.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 7 мая 2016, 19:09

      ну и хорошо

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