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    Хохлов: «Хотелось бы видеть «Ростов» в ранге чемпиона России»

    Бывший главный тренер «Кубани» Дмитрий Хохлов поделился мнением о турнирных перспективах «Ростова» в нынешнем сезоне. Отметим, что на данный момент донская команда занимает в турнирной таблице чемпионата России второе место.

    – Среди соперников «Ростова» под конец турнира остался ряд команд, что сами могут попытаться сыграть «ростовскую модель».

    – У «Ростова» все матчи с соперниками, что играют от обороны, проходили тяжелее. Мне кажется, по крайней мере, взглядом со стороны – что «Ростову» гораздо легче играть образно с «Зенитом», ЦСКА и другими подобными командами, что действуют от своей игры, а не от соперника. Нынешнему «Ростову» это на руку. Матчи с командами из лидирующей группы у «Ростова» складывались гораздо лучше, нежели с клубами, что играют от обороны.

    – Вы сами верите в то, что «Ростов» сможет стать чемпионом или нет?

    – Знаете, мне бы хотелось видеть «Ростов» на первом месте в этом чемпионате, чего им и желаю.

    Источник: Rusfootball.info

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    07.05.2016 18:02
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +362

      sargassov 8 мая 2016, 11:21

      Время покажет

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4833

      neveldomha 7 мая 2016, 22:48

      И следующий сезон без лиги чемпионов

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3829

      minaev23 7 мая 2016, 21:23

      Спасибо Димон!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 7 мая 2016, 19:26

      Рано им ещё.

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 7 мая 2016, 18:21

      Мне бы тоже хотелось видеть Ростов на первой строчке!

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +124

      1cent > Serjoga 7 мая 2016, 18:25

      в рейтинге фифа

      3
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