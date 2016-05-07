В ближайшее время Черышева ждет операция на бедре

Полузащитнику «Валенсии» Денису Черышеву в скором времени будет сделана операция в связи с надрывом им мышц левого бедра. «Летучим мышам» футболист в этом сезоне больше не поможет.

Напомним, во время матча 36-го тура Примеры против «Вильярреала» (0:2) у российского хавбека случился рецидив травмы, и он был вынужден досрочно покинуть поле.

В нынешнем сезоне Черышев, права на которого принадлежат «Реалу», провел за «Валенсию» в Примере семь матчей и отметился тремя забитыми мячами.