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    Принц Монако «попинал» мяч на домашнем стадионе «Вест Хэма»

    Принц Монако Альберт II в ходе дружественного визита в стан «Вест Хэма» немного пожонглировал мячом на поле домашнего стадиона «молотобойцев» «Болейн Граунд».

    Глава страны-карлика будет почетным гостем лондонцев на последнем домашнем поединке сезона против «Суонси» в рамках 37-го тура АПЛ. Начиная со следующего сезона, «Вест Хэм» будет принимать своих соперников на Олимпийском стадионе, аренда которого будет обходиться ему в 2,5 миллиона фунтов стерлингов в год в течение 99-ти лет.

    Источник: ФК «Вест Хэм»

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    07.05.2016 16:09
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