Старридж: «Я счастлив в «Ливерпуле»

Нападающий «Ливерпуля» Даниель Старридж опроверг слухи о том, что между ним и наставником команды Юргеном Клоппом существуют разногласия.

«Я счастлив в «Ливерпуле». Я никогда не показывал, что мне что-то здесь не нравится. Думаю, каждый понимает это, даже если пытается доказать обратное. Между мной и тренером нет разногласий и никогда не было. Выбирать состав — его работа. Это командная игра, и если тренер принял решение выбрать кого-то другого, я должен не падать духом», — сказал англичанин.