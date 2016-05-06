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    Мутко: «Стимулирование «Мордовии» в игре с «Ростовом»? Если играть не умеешь, тебе ничего не поможет»

    Президент РФС Виталий Мутко поделился ожиданиями от предстоящей чемпионской гонки в чемпионате России, подчеркнув при этом, что «Ростов» по-прежнему претендует на победу в турнире.

    – Какие у вас ожидания от чемпионской гонки в РФПЛ? «Ростов» после поражения от «Мордовии» выпал из нее?

    – Нет, я так абсолютно не думаю. Курбан Бекиевич – очень серьезный тренер, у него к тому же неплохой подбор игроков. Может, мы не замечаем, что в “Ростове” приличные футболисты, но это так. Поставлена игра, чувствуется тренерская рука. Следующий тур многое расставит по местам. Матч ростовчан с «Локо» будет ключевым – либо выпадут из золотой гонки, либо останутся.

    – Недоброжелатели предполагают, что «Мордовию» могли простимулировать, чтобы она билась с «Ростовом» с утроенной энергией...

    – Это все не соответствует действительности. Лет пять назад мы уже говорили на данную тему. Стимулируй не стимулируй, но если ты играть не умеешь, тебе ничего не поможет. Уровня нет – ты не победишь. Разве в этом дело? Хоть застимулируйся! Мы видели же финал Кубка России – одна команда на конкретно данный момент была сильнее другой, нравится это кому-то или нет. Вот проиграть специально – такой вопрос уместен. А победить на бис ты не сможешь.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    06.05.2016 09:26
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 6 мая 2016, 14:09

      Точно сказал. Перефразирую -" Если руководить РФС не можешь,тебе ничего не поможет"

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      Рейтинг: +4833

      neveldomha 6 мая 2016, 10:26

      Получается простимулировали Ростов.

      0
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      Рейтинг: +186

      KROFF 6 мая 2016, 09:50

      Это точно Мудко говорил? Слишком "трезво" размышляет, на Леонтьевича не похоже.

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      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу > KROFF 6 мая 2016, 12:04

      Так Леонтьевич или Мудко? Уважение или хамский (ибо на сарказм явно не тянет) троллинг? Вы уж определитесь...

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