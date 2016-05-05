Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Раньери хочет видеть в «Лестере» Маноласа

    Защитник «Ромы» Константинос Манолас следующий сезон может начать в английской Премьер-лиге. Свои виды на футболиста имеет «Лестер», сообщает La Gazzetta dello Sport. Главный тренер английского клуба Клаудио Раньери уже работал с 24-летним защитником в сборной Греции. Сумма трансфера может составить 15 миллионов евро. Известно, что Манолос входит в интересы «Челси» и «Манчестер Юнайтед».

    В текущем сезоне грек провел в чемпионате Италии 35 матчей, в которых забил два гола и сделал две результативные передачи. По данным Transfermarkt, трансферная стоимость футболиста оценивается в 24 миллиона евро.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    05.05.2016 06:17
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • Читайте нас: 
    11