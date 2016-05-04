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    «Реал» – «Манчестер Сити». Роналду выйдет в стартовом составе

    Стали известны составы «Реала» и «Манчестер Сити», в которых команды начнут ответный полуфинальный матч Лиги чемпионов.

    Отметим, что нападающий мадридцев Криштиану Роналду, пропустивший первую игру, в этой встрече сыграет с первых минут. Полностью стартовые составы команд выглядят следующим образом:

    Реал: Навас, Карвахаль, Рамос, Пепе, Марсело, Кроос, Модрич, Иско, Роналду, Хесе Родригес, Бэйл.

    Манчестер Сити: Харт, Клиши, Отаменди, Компани, Санья, Фернандиньо, Фернандо, Де Брюйне, Туре, Навас, Агуэро.

    Источник: Бомбардир.ру

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    04.05.2016 20:46
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2364

      bzfar 4 мая 2016, 22:21

      Даже если Роналдо не в форме, просто его присутствие будет напрягать оборону Сити

      0
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    • ...
      Рейтинг: +141

      erofey83 4 мая 2016, 21:24

      Классный состав, Иско не подведет

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