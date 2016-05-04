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    Эмери: «Коноплянка еще не полностью адаптировался к системе командного футбола «Севильи»

    Главный тренер «Севильи» Унаи Эмери поделился своими впечатлениями от совместной работы с полузащитником Евгением Коноплянкой, который присоединился к андалусийцам минувшим летом.

    «Нужно терпение, ему необходимо понять нашу игру. Это отличный футболист. Мы просто должны способствовать его стабильности на поле. Он должен играть. Если бы у него было больше стабильности, мы бы увидели футболиста еще лучшего, чем сейчас! Он привык быть фигурой в другом клубе, в сборной. У него очень много положительных качеств. Но в любом случае мы не зависим от одного игрока. У нас много замечательных футболистов, и Коноплянка в их числе. Мы, конечно, должны знать, что он привык действовать больше индивидуально. Соперники к этому привыкли. Но здесь он должен больше принимать участие в коллективных действиях. Уровень команды зависит не от одного исполнителя, а от всех. Он еще немного не адаптировался к нашей системе командного футбола. Матч за матчем он должен привыкать к нашей схеме игры, к нашему мышлению, видению и к коллективным действиям. Очень доволен его выступлением во Львове. Он продемонстрировал полную самоотдачу. Допускаю, что он может дать больше, это мы увидим со временем», – сказал Эмери.

    Источник: ФК «Шахтер»

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    04.05.2016 18:51
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +77

      Truly 4 мая 2016, 20:35

      Вежливо сказал. А разговоров-то было...Там еще один столяр-полировщик на подходе...

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