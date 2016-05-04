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  • Колосков: «УЕФА сейчас надо сфокусировать все усилия на том, чтобы не мешать политику со спортом»

Колосков: «УЕФА сейчас надо сфокусировать все усилия на том, чтобы не мешать политику со спортом»

4 мая 2016, 18:43
3

Бывший вице-президент ФИФА Вячеслав Колосков поделился своим мнением о намерениях УЕФА в отношении Крымской федерации футбола. Напомним, ранее президент КФС Юрий Ветоха заявил, что существует два варианта развития событий: либо УЕФА признает Крым частью России, либо даст КФС статус члена УЕФА по примеру Косово.

«Каждый видит то, что ему хочется видеть. И вы прекрасно понимаете, что совершенно разные ситуации. Косово признано многими членами ООН как самостоятельное государство, в том числе, рядом стран из Европы. Крым не претендует на то, чтобы стать государством. Крым – часть России. Это закреплено во всех документах, они живут по Конституции Российской Федерации. Аналогии здесь нет.

Сейчас все усилия, по-моему, надо сфокусировать на том, чтобы не мешать политику со спортом. Вот тут аналогии есть с Косово. Там тоже подчеркивали: политика политикой, а мы принимаем спортивные решения. Здесь УЕФА должен быть последователен: принимать решение в пользу спорта, в пользу футбола. А это значит разрешить крымским клубам играть в российских соревнованиях, а РФС разрешить проводить соревнования на территории Крыма. Вот на этом, мне кажется, надо сфокусировать внимание», – отметил Колосков.

Источник: ТАСС
Европа
Комментарии (3)
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redarmy83
1462381441
А чего тут не мешать? Косово признали. А Новороссию не признают, перестанут на этом месте политику со спортом мешать. А ведь есть Преднистровье, Баскония, Каталония. Но после Косово сломается мешалка.... Неожиданно ) .......... Косово - Сербия!
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андрей андреев
1462386117
Ничего не будет. Играют же Босния,Хорватия ,Черногория, Сербия.А недавно палили друг в друга.Дело времени.А пока будут ставить видимо отдельно. Хотя ,что за команда Косово?Видимо ещё хуже Албании)))
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sargassov
1462394711
Должна быть признана крымская федерация и получать путевки в еврокубки по аналогии с Уэльсом или Шотландией отдельно - вот тогда УЕФА поведет себя последовательно
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