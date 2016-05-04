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    Бубнов: «Есть ощущение, что независимо от второго финалиста ЛЧ, «Атлетико» будет фаворитом»

    Известный эксперт Александр Бубнов поделился своими впечатлениями от игры мадридского «Атлетико» против «Баварии» в 1/2 финала Лиги чемпионов.

    «Диего Симеоне создал прекрасную команду. Мы много говорим о ее отличной игре в обороне, но и в других линиях она действует очень эффективно. Да, большинство побед достигается со счетом 1:0, но это объяснимо. Когда потребовалось забивать «Баварии» в ответном полуфинале Лиги чемпионов, они это сделали. Двух игроков оказалось достаточно, чтобы переиграть всю оборону «Баварии» — Торрес и Гризманн все сделали на высшем уровне. А забей пенальти Торрес — избежали бы нервной концовки.

    Хотя и «Бавария» была близка к победе. Опять-таки нереализованный пенальти Мюллера лишил баварцев возможности повести 2:0 и взять игру под свой контроль окончательно.
    Есть ощущение, что независимо от второго финалиста,«Атлетико» будет фаворитом Лиги чемпионов», – сказал Бубнов.

    Источник: Sportbox.ru

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    04.05.2016 18:26
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +427

      Ronaldinho R10 5 мая 2016, 01:56

      Иди расскажи как при Бескове круто играли в лучший футбол,что Месси дно, Роналду лентяй и не дорабатывает,а нынешний Реал жалкая копия Спартака.Самый авторитетный эксперд.

      1
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 4 мая 2016, 21:00

      Да плевать на твои ощущения-чаще всего они не сбываются.

      0
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      Рейтинг: +1588

      koli4ka 4 мая 2016, 19:47

      Ощущения и мнение, особенно такого специалиста могут быть очень далеки по факту.

      0
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      Рейтинг: +6

      xuba 4 мая 2016, 19:43

      Атлетико выйграет лч

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