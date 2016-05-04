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    Клиши: «Манчестер Сити» хочет сотворить историю и выйти в финал»

    Защитник «Манчестер Сити» Гаэль Клиши рассказал о своих ожиданиях от ответной игры 1/2 финала Лиги чемпионов против мадридского «Реала». Напомним, что первая встреча в Англии завершилась вничью (0:0).

    «Это большая игра для клуба, и мы знаем, насколько сильно нам повезло. Не каждый день представляется возможность сыграть в полуфинальном матче Лиги чемпионов, но эта игра станет для нас по-настоящему особенной, только если мы сможем пройти дальше.

    Мы готовы выложиться по полной. Игра будет очень тяжелой, но в таких матчах хочется принимать участие. Мы хотим сотворить историю и выйти в финал», – заявил Клиши.

    Источник: ФК «Манчестер Сити»

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    04.05.2016 16:54
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