Батистута назвал Месси «марсианином»

Бывший нападающий сборной Аргентины Габриэль Батистута готов к тому, что в ближайшее время форвард «Барселоны» Лионель Месси побьет его рекорд по результативности в национальной команде. Батистута забил в футболке аргентинской сборной 54 гола, а Месси до сих пор стал автором 50 мячей.

«Когда Месси побьет мой рекорд, мне будет немного больно. Но нужно принять во внимание то, что это сделает не простой смертный, а марсианин. Поэтому это в некоторой степени успокаивает. Несмотря на то, что Месси многое выиграл, он испытывает ту же жажду по победам», — сказал аргентинец в интервью La Nación.