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    В честь чемпионства «Лестера» будут выпущены чипсы с изображением футболистов на упаковке

    В честь чемпионства «Лестера» в Англии будет выпущена ограниченная партия чипсов, на упаковке которых появятся изображения игроков команды. Данная серия продукции будет раздаваться болельщикам, которые посетят матч 37-го тура АПЛ с «Эвертоном».

    Отметим, что лицом рекламной кампании стал бывший игрок сборной Англии, а ныне телеведущий Гари Линекер, обещавший в случае чемпионства «Лестера» провести эфир в одних трусах.

    Источник: Twitter

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    03.05.2016 23:16
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +17

      RyAn22 4 мая 2016, 08:11

      Фига у линекера фигура в его то годы!

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      ...
      Рейтинг: +112

      Apocalypse > RyAn22 4 мая 2016, 08:42

      Фотожопа тебе и не такую нарисует.

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