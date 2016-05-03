В честь чемпионства «Лестера» будут выпущены чипсы с изображением футболистов на упаковке

В честь чемпионства «Лестера» в Англии будет выпущена ограниченная партия чипсов, на упаковке которых появятся изображения игроков команды. Данная серия продукции будет раздаваться болельщикам, которые посетят матч 37-го тура АПЛ с «Эвертоном».

Отметим, что лицом рекламной кампании стал бывший игрок сборной Англии, а ныне телеведущий Гари Линекер, обещавший в случае чемпионства «Лестера» провести эфир в одних трусах.