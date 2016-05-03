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    УЕФА: «При необходимости Сербия и Косово будут разведены»

    Исполняющий обязанности генерального секретаря УЕФА Теодор Теодоридис дал понять, что возможный матч между сборными Сербии и Косово не сможет состояться из-за разведения команд при жеребьевке турниров. Напомним, что Федерация футбола Косово сегодня стала членом УЕФА.

    «У нас очень часто происходит такая практика. Жеребьевка турниров национальных сборных производится таким образом, чтобы Армения и Азербайджан не играли в одной группе, сейчас то же применяется и к Украине с Россией. При необходимости соответствующий комитет примет соответствующие меры», – отметил Теодоридис.

    Источник: Р-Спорт

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    03.05.2016 16:42
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +98

      redarmy83 3 мая 2016, 19:06

      Да ладно вам, это ж разные государства ))) Придурки, натворили делов, а теперь черти что. Косово - Сербия! Ублюдки пиндосовские.

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      Рейтинг: +520

      Boozman 3 мая 2016, 18:42

      С албанцами что-то не захотели разводить

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