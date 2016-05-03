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    Игроки «Тоттенхэма» опрокинули Хиддинка на газон

    Во время потасовки, которая произошла после окончания матча 36-го тура английской Премьер-лиги «Челси» – «Тоттенхэм» (2:2), пострадал наставник «синих» Гус Хиддинк. В момент, когда команды уже направлялись в подтрибунное помещение, возникла стычка, в результате которой на газоне оказался голландский специалист.

    Стоит отметить, что за еще один инцидент футболист «Тоттенхэма» Мусса Дембеле может быть дисквалифицирован.

    Источник: Twitter

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    03.05.2016 09:13
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +30

      ЦСКА 2015-2016 3 мая 2016, 19:33

      вот это АНГЛИЯ не знал что в АНГЛИИ играет такие не воспитанные игроки.это не тоттенхэм а тоттенх*й

      1
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    • ...
      Рейтинг: +806

      тигрик 3 мая 2016, 14:08

      по делом вам чмошники, и Хари Кейн пусть после этого заткнет свой цыплячий клюв

      0
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    • ...
      Рейтинг: +17

      ЛФК Патриот Краснодар 3 мая 2016, 11:54

      Что-то он не на газон упал, ощущение было такое, будто он в преисподнюю провалился

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +40

      007R 3 мая 2016, 11:52

      везде успеют напакостить

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +55

      selik121 3 мая 2016, 11:45

      Такие они мрази, мда

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1015

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 3 мая 2016, 11:26

      Арсенал обойдет Тоттенхэм.

      7
      Ответить
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      Рейтинг: +84

      jeremi.10 3 мая 2016, 11:13

      А вот это некрасиво, эмоции должны оставаться на поле, а не за его пределами!

      5
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      Рейтинг: +12321

      Вомбат > jeremi.10 3 мая 2016, 11:16

      Напомню - Ламела наступил на руку лежащему Косте, а потом другой ногой врезал ему по другой руке именно на поле.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55

      selik121 > Вомбат 3 мая 2016, 11:47

      Небольшая поправка, Ламела наступил на руку лежащему Сеску Фабрегасу)

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +61

      Van Vanovich 3 мая 2016, 10:57

      истерички-петушки! Хоть бы перед Хиддинком извинились

      4
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      Рейтинг: +13

      burbon2002 3 мая 2016, 10:49

      ne vudergali nervu A Lester molodzi!

      0
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      Рейтинг: +1812

      Black Giz 3 мая 2016, 10:40

      Понимают, черти, что такого варика побороться за чемпионство может боле и не возникнуть. Они даже не петухи, они еще цыплята.

      5
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