Игроки «Тоттенхэма» опрокинули Хиддинка на газон

Во время потасовки, которая произошла после окончания матча 36-го тура английской Премьер-лиги «Челси» – «Тоттенхэм» (2:2), пострадал наставник «синих» Гус Хиддинк. В момент, когда команды уже направлялись в подтрибунное помещение, возникла стычка, в результате которой на газоне оказался голландский специалист.

Стоит отметить, что за еще один инцидент футболист «Тоттенхэма» Мусса Дембеле может быть дисквалифицирован.