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    Морган: «Никто не верил, что все зайдет так далеко»

    Защитник «Лестера» Уэс Морган прокомментировал чемпионство своей команды.

    «Я испытываю самые сильные эмоции за всю свою карьеру и очень горжусь тем, что я – часть этой команды. Мы усердно трудились ради этого успеха, хотя в нас никто не верил. Но вот мы стали чемпионами Англии, мы заслужили это.

    Я нигде не видел такой силы духа, как в нашей команде. Мы здесь действительно братья. Это чувствовалось еще в прошлом сезоне, когда все ждали нашего вылета в Чемпионшип, но мы сражались и в итоге спаслись.

    Думаю, никто не верил, что все зайдет так далеко. Время до субботы будет долгим, я не могу дождаться момента, когда подниму над головой трофей», – сказал Морган.

    Источник: BBC

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    03.05.2016 01:34
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