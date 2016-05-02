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    Карпин: «Работа в ФНЛ дала мне знания»

    Главный тренер армавирского «Торпедо» Валерий Карпин подытожил свой первый сезон в ФНЛ.

    – Что вам как тренеру дал сезон в ФНЛ?

    – Самое главное – дал знания, опыт работы с игроками более низкого уровня. Те задания, которые можно давать десятикласснику, пятиклассник не выполнит. Поэтому просить у игроков в ФНЛ те вещи, которые можешь просить в премьер-лиге, не надо, потому что понятно, что они не выполнят их.

    – А мотивировать легче в ФНЛ или РФПЛ?

    – Все то же самое.

    – Инфраструктура «Торпедо» позволит в будущем играть в ФНЛ?

    – С марта у нас появились нормальный стадион, нормальные условия. В первой части чемпионата ничего этого не было. Сейчас есть великолепное поле, великолепные условия для ФНЛ. Но у клуба стоят задачи не только ФНЛ. Соответственно, инфраструктура должна быть через три–четыре года даже не как в ФНЛ.

    Источник: ФК «Факел»

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    02.05.2016 23:38
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +348

      343443 3 мая 2016, 12:29

      Валера как бы ты вообще не уничтожил клуб

      0
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    • ...
      Рейтинг: +929

      ДСА 3 мая 2016, 07:32

      В следующем году обязаны вернуться в ФНЛ или все усилия зря.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +11472

      alex1951 3 мая 2016, 05:10

      Красивые слова на прощанье,
      чтобы красиво смыться,
      ну просто так принято!
      Причина?
      Да любая...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1452

      Mariner 3 мая 2016, 01:04

      Чего он опять гонит? Более высококлассной команды и игроков у него не было ещё! И очевидно, что просить у хозяев клуба в ФНЛ купить матч не реально, в отличии от секты вонючих свиней.

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8

      ppv666 3 мая 2016, 00:59

      спартак при карпине давал хорошую стату , можно было и черчесова оставлять , спартак превратился в очередной локомотив и динамо

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +188

      SPARTAK-ARMANi 3 мая 2016, 00:30

      каприн валера вернись к нам в спартак. хоть ты какой то результат показал в спартаке

      -2
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      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу 3 мая 2016, 00:22

      Ну, прям как Крамаров в "Большой перемене"))

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